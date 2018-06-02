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خطة الزمالك لخطف هدف الأهلي

السبت 02/يونيو/2018 - 09:13 م
خطة الزمالك لخطف هدف الأهلي
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هاني عصام
 

لم يفقد مسئولو الزمالك الأمل في الحصول على خدمات محمد حمدي الظهير الأيسر لفريق المصري البورسعيدي رغم التصريحات الأخيرة بصعوبة إتمام الصفقة.


وعلم "الفجر الرياضي" بإن العقد الموقع من جانب اللاعب والموجود مع إدارة الزمالك حاليًا يتضمن حصول حمدي على مبلغ 2 مليون جنيه في الموسم.


وطلب اللاعب الحصول على 3 مليون جنيه في الموسم فيما تمسك مسئولو الزمالك بمليون ونصف مليون جنيه قبل أن يتم الإتفاق على منحه مليوني جنيه.


إدارة الزمالك ترغب في إجراء مقايضة مع مسئولي المصري ورحيل بعض اللاعبين للنادي البورسعيدي لإقناعهم بالتنازل عن اللاعب.

 

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