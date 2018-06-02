محمد الباز: "لو كنت مسئولاً لأقلت وزيري التعليم والأوقاف"

قال الإعلامي محمد الباز: "لو كنت مسؤولًا هقعد وزيري الأوقاف والتعليم في بيتهم"، لافتًا إلى أنه لا يجب أن يتم إسقاط الجنسية عن أي مصري مهما فعل، معقبًا: "الوطن أرحب وأوسع بكثير من أي شيء، والتراب ينادي بعضه".



ورشح "الباز"، خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء السبت، اللواء محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، لرئاسة الحكومة الجديدة.



وأضاف أنه إذا كان مسؤولًا سيقيل وزير الأوقاف، ووزير التعليم حتى يحميه من نفسه؛ لأنه لا يستطيع أن يسوق نفسه إعلاميًا رغم أن مشروعه عظيم، متابعًا: "مشروعه للتعليم أهم من مشروع قناة السويس، ولكن طريقته بوظت حاجات كتير".

