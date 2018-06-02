ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

محمد الباز: "لو كنت مسئولاً لأقلت وزيري التعليم والأوقاف"

السبت 02/يونيو/2018 - 09:13 م
محمد الباز: لو كنت مسئولاً لأقلت وزيري التعليم والأوقاف
محمد الباز
طباعة
كساب أحمد
 
قال الإعلامي محمد الباز: "لو كنت مسؤولًا هقعد وزيري الأوقاف والتعليم في بيتهم"، لافتًا إلى أنه لا يجب أن يتم إسقاط الجنسية عن أي مصري مهما فعل، معقبًا: "الوطن أرحب وأوسع بكثير من أي شيء، والتراب ينادي بعضه".

ورشح "الباز"، خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء السبت، اللواء محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، لرئاسة الحكومة الجديدة.

وأضاف أنه إذا كان مسؤولًا سيقيل وزير الأوقاف، ووزير التعليم حتى يحميه من نفسه؛ لأنه لا يستطيع أن يسوق نفسه إعلاميًا رغم أن مشروعه عظيم، متابعًا: "مشروعه للتعليم أهم من مشروع قناة السويس، ولكن طريقته بوظت حاجات كتير".
المزيد عن: مصر محمد الباز التوك شو أخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
إنجلترا - أساسي
2
x
18:15
1
نيجيريا - أساسي
النمسا - أساسي
0
x
19:40
1
ألمانيا - أساسي
السويد - أساسي
0
x
19:45
0
الدانمارك - أساسي
بلجيكا - أساسي
-
x
20:45
-
البرتغال - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/2/2018 9:50:01 PM