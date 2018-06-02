أسوس تعمل بدورها على إنشاء حاسب "Windows 10" جديد مزود بمعالج ARM

في وقت سابق، تردد بأن شركة Dell تقوم بتطوير حاسب محمول جديد مدعوم بنظام Windows 10 يعمل بمعالج ARM. وإتضح الآن أن شركة Asus يمكن أن تفعل الشيء نفسه، على الأقل وفقا لتقرير جديد من موقع Winfuture.de يقول بأن شركة Asus تقوم بدورها بتطوير حاسب جديد مدعوم بنظام Windows قد يعمل بالمعالج Snapdragon 1000 من كوالكوم.





لاحظ أن هذه ليست هي المرة الأولى التي تقوم فيها شركة Asus بإنشاء حاسب محمول يعمل بمعالج ARM. في العام الماضي، أطلقت الشركة الحاسب Asus NovaGo الذي كان مدعوما بالمعالج Snapdragon من شركة كوالكوم، لذا هذا الخبر لا يمثل مفاجأة بالنسبة لنا. وبغض النظر عن إستخدام المعالج Snapdragon 100 وإستخدامه لنظام Windows 10، فلا شيء آخر معروف عن هذا الجهاز.





إنه في الواقع تحول مثير للاهتمام لأننا بدأنا نشهد المزيد من الشركات تعمل على تطوير الحواسيب التي لا تستخدم بالضرورة معالجات Intel. إذا استمر هذا الاتجاه، فمن السهل أن ترى كيف ولماذا يمكن لشركة أبل أن تتطلع إلى القيام بنفس الشيء. هناك مزايا لإستخدام المعالجات التي تستند على معمارية ARM بدلا من المعالجات العادية التابعة لشركة Intel.



