مبابي: ديمبيلي أفضل لاعب في العالم

أثني كليان مبابي، على أداء زميله في المنتخب الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب وسط فريق برشلونة الإسباني بعد اللقاء الودي أمام إيطاليا تحضيراً لكأس العالم.

وقال مبابي في تصريحات نشرتها صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية: اعتقد أن عثمان ديمبيلي هو أفضل لاعب شاب في العالم بالنسبة لي في الفترة الحالية.

وأضاف مبابي: لدي علاقة جيدة مع ديمبيلي وجريزمان في الخط الهجومي للمنتخب الفرنسي، نتطلع لتقديم عمل جيد ورائع ومميز في المونديال مع المنتخب.