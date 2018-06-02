تشيلسي يفكر في التعاقد مع زيدان

اشارت تقارير صحفية إنجليزية، إلي أن نادي تشيلسي يرغب في التعاقد مع الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني السابق لفريق ريال مدريد.





ذكر موقع ديفنسا سنترال ، أن تشيلسي قرر الدخول في مفاوضات جادة مع زيدان لإقناعه بتدريب الفريق في الموسم المقبل خلفاً للإيطالي أنطونيو كونتي.





وأضاف الموقع، أن تشيلسي استبعد التعاقد مع ماورويسو ساري المدير الفني السابق لفريق نابولي بسبب الشرط الجزائي في فسخ عقده مع نابولي.





وبالرغم من إقتناع إدارة تشيلسي بصعوبة التعاقد مع زيدان، بعد أن قرر عدم تدريب أي فريق في موسم 2018- 2019 إلا أنهم سيحاولون التعاقد معه.



