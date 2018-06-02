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بارتوميو يتحدث عن رحيل ديمبيلي

السبت 02/يونيو/2018 - 09:07 م
بارتوميو يتحدث عن رحيل ديمبيلي
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الفجر الرياضي
 

علق جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة، على مستقبل الفرنسي عثمان ديمبيلي مع الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

نشرت صحيفة سبورت الكتالونية تصريحات بارتوميو الذي قال: لا يوجد شئ رسمي حتي الآن حول الصفقات، ولكن من المعروف أن هناك صفقات جديدة سيتعاقد معها الفريق وهناك لاعبين سيرحلون.

وأضاف بارتوميو: لن نفصح عن أي مفاوضات رسمية حتي الآن مع اللاعبين، سوف نكشف كل الصفقات في وقتها فور الإعلان عن الانتهاء منها.

وتابع: عثمان ديمبيلي لاعب صغير ولديه مستقبل كبير، نعلم جيداً أن موسمه الأول كان صعباً في برشلونة بسبب أن الفريق يؤدي كرة مختلفة عن باقي اللاعبين.


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