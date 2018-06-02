بارتوميو يتحدث عن رحيل ديمبيلي

علق جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة، على مستقبل الفرنسي عثمان ديمبيلي مع الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

نشرت صحيفة سبورت الكتالونية تصريحات بارتوميو الذي قال: لا يوجد شئ رسمي حتي الآن حول الصفقات، ولكن من المعروف أن هناك صفقات جديدة سيتعاقد معها الفريق وهناك لاعبين سيرحلون.

وأضاف بارتوميو: لن نفصح عن أي مفاوضات رسمية حتي الآن مع اللاعبين، سوف نكشف كل الصفقات في وقتها فور الإعلان عن الانتهاء منها.

وتابع: عثمان ديمبيلي لاعب صغير ولديه مستقبل كبير، نعلم جيداً أن موسمه الأول كان صعباً في برشلونة بسبب أن الفريق يؤدي كرة مختلفة عن باقي اللاعبين.