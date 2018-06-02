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"الباز": لو كنت مسئولًا عن شارة البث لأغلقت جميع القنوات الدينية

السبت 02/يونيو/2018 - 09:04 م
الباز: لو كنت مسئولًا عن شارة البث لأغلقت جميع القنوات الدينية
محمد الباز
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كساب أحمد
 
قال الإعلامي محمد الباز، إنه لو كان مسؤولًا عن شارة البث في مصر لاتخذ قرارًا بإغلاق القنوات الدينية كلها، معقبًا: "لسه قناة الرحمة بتطلع، وفي كذا قناة تانية".

وعلق "الباز"، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "شيخ الحارة"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، مساء السبت، على صورة الإعلامي باسم يوسف، قائلا: "محبتوش خالص".

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