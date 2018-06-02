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أمير كرارة يشارك في عزاء نجل مدير التعاقدات بالنادي الأهلي في مسجد الشرطة (صور)

السبت 02/يونيو/2018 - 09:03 م
أمير كرارة يشارك في عزاء نجل مدير التعاقدات بالنادي الأهلي في مسجد الشرطة (صور)
أمير كرارة
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تصوير: هادي كرم
 

شارك الفنان أمير كرارة، منذ قليل، في مراسم عزاء الطفل إسماعيل نجل محمد فضل مدير التعاقدات بالنادى الأهلى، بمسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر.

 

"كرارة" يعرض له حاليًا مسلسل "كلبش 2" وحقق المسلسل نسب مشاهدة عالية على مواقع السوشيال ميديا.

 

"كلبش 2" من إخراج بيتر ميمي، وﺗﺄﻟﻴﻒ باهر دويدار، ويضم طاقم عمله أمير كرارة، وهالة فاخر، وفتحي عبد الوهاب، وسارة الشامي، ومحمد لطفي، ومحسن منصور.

أمير كرارة يشارك في عزاء نجل مدير التعاقدات بالنادي الأهلي في مسجد الشرطة (صور)
أمير كرارة يشارك في عزاء نجل مدير التعاقدات بالنادي الأهلي في مسجد الشرطة (صور)
أمير كرارة يشارك في عزاء نجل مدير التعاقدات بالنادي الأهلي في مسجد الشرطة (صور)
أمير كرارة يشارك في عزاء نجل مدير التعاقدات بالنادي الأهلي في مسجد الشرطة (صور)
أمير كرارة يشارك في عزاء نجل مدير التعاقدات بالنادي الأهلي في مسجد الشرطة (صور)
أمير كرارة يشارك في عزاء نجل مدير التعاقدات بالنادي الأهلي في مسجد الشرطة (صور)
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