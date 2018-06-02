"الزراعة": روسيا ترفع حظر استيراد البطاطس من 8 مناطق مصرية

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ان دولة روسيا قد وافقت نهائيا على رفع الحظر عن المناطق الثمانية التي تم وقف التصدير منها منذ ثلاثة سنوات.

وقال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ان قرار الجانب الروسي جاء نتيجة للاجتماعات المكثفة والمفاوضات التي اجراها الحجر الزراعي المصري مع الجانب الروسي، فضلا عن الزيارات المتبادلة بين الجانبين، والتي تأكد من خلالها خلو سلامة المناطق الثمانية، وجودة انتاجها من البطاطس .





وأشار البنا الي ان الهيئة الفيدرالية الروسية للحجر الزراعي والبيطري، اخطرت مصر بأنه قد تقرر رفع الحظر عن المناطق الثمانية، والمفروض عليها منذ عام 2015، لافنا الي انه سيتم العمل بهذا القرار رسميا اعتبارا من السادس من يونيو الجاري.

وقال وزير الزراعة، ان ذلك القرار من شأنه زيادة صادرات مصر من محصول البطاطس، لافتا الي ان اجمالي ما تم تصديره من محصول البطاطس هذا الموسم حتى الآن الي مختلف دول العالم وعلى رأسها دولة روسيا بلغت حوالي 685 ألف و479 طن حتى الآن .