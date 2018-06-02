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مفتي الجمهورية: الإسلام ساوى بين الرجل والمرأة في التكاليف الشرعية

السبت 02/يونيو/2018 - 07:46 م
مفتي الجمهورية: الإسلام ساوى بين الرجل والمرأة في التكاليف الشرعية
الدكتور شوقي علام
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رقية جمال
 
قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن عمر بن الخطاب قال: "كنا في الجاهلية لا نعد النساء شيئًا، فلما جاء الإسلام وذكرهن الله رأين لهنَّ بذلك علينا حقًا"، وهذا القول تعبير دقيق عن وضع المرأة قبل الإسلام بانها لاشئ ولا حقوق ولا وضع لها، وهي أشبع بالمتاع عند الرجل.

وأضاف "الجندي"، خلال حواره ببرنامج "حوار المفتي" على فضائية "on live"، اليوم السبت، أن الإسلام أعطى للمراة كافة الحقوق، ففي القرآن الكريم المصدر الرئيسي للتشريع، والتكليفات الشرعية به موجهة للجميع لا فرق بين ذكر وأنثي، حتى وأن وجد الخطاب في بعض الحالات للتذكير.

وأكد أن الإسلام ساوى بين الرجل والمرأة في التكاليف الشرعية.
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