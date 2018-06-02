صادرات النفط الإيراني في أعلى مستوى منذ الاتفاق النووي

ذكر موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية (شانا) اليوم السبت 2 يونيو، أن صادرات إيران النفطية سجلت 2.7 مليون برميل يوميا في مايو، وهو أعلى مستوى منذ رفع العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على طهران في عام 2016.





وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الثامن من مايو انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم مع إيران في عام 2015 وفرض عقوبات جديدة على طهران تقلص صادراتها من الخام. بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".





وقال شانا إن إيران صدرت 300 ألف برميل يوميا من مكثفات الغاز الطبيعي و2.4 مليون برميل يوميا من النفط الخام في مايو.





وبلغ حجم صادرات إيران النفطية 2.6 مليون برميل يوميا في أبريل.





وتشير تقديرات بترو لوجيستكس التي تتخذ من جنيف مقرا هذا الأسبوع أن مشتري النفط الإيراني لا يتعجلون خفض الكميات التي يحصلون عليها من ثالث أكبر منتج للخام في أوبك. وتشمل العقوبات الأمريكية فترة سماح مدتها 180 يوما يمكن للمشترين خلالها "تقليص" مشترياتهم تدريجيا.





ويذهب الجزء الأكبر من صادرات النفط الإيراني، أو ما لا يقل عن 1.8 مليون برميل يوميا، إلى آسيا. وتذهب معظم الكميات المتبقية إلى أوروبا، وينظر محللون وتجار إلى هذه الكميات على أنها الأكثر عرضة لخطر تقليصها بسبب العقوبات الأمريكية.





وما زالت القوى الأوروبية تنظر إلى الاتفاق النووي على أنه الفرصة الأمثل لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، كما أنها عززت جهودها لحماية الاتفاق.



