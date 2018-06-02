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إيوبي يسجل أول هدف لنيجيريا في شباك إنجلترا على مدار التاريخ

السبت 02/يونيو/2018 - 07:43 م
إيوبي يسجل أول هدف لنيجيريا في شباك إنجلترا على مدار التاريخ
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الفجر الرياضي
 
سجل أليكس إيوبي مهاجم منتخب نيجيريا، الهدف الأول لمنتخب بلاده في شباك إنجلترا، باللقاء الذي جمع بينهم مساء اليوم ودياً، تحضيراً للمونديال.

ذكر موقع أوبتا المتخصص في رصد الاحصائيات، أن إيوبي سجل أول هدف لمنتخب نيجيريا في إنجلترا، على مدار التاريخ، بعد أن خاضا 3 مواجهات رسمية قبل ذلك.

وجاء هدف المنتخب النيجيري في الدقيقة 47 من الشوط الثاني، بعد نهاية أحداث الشوط الأول بتقدم المنتخب الإنجليزي بهدفين دون.

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