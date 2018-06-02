مقتل جنديين تركيين شمال العراق

لقي جنديان تركيان مصرعهما اليوم السبت، وأصيب آخر في هجوم لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق، وفقاً للقوات المسلحة التركية.





وذكر بيان عسكري نقلته صحيفة "حرييت" التركية، أن مقاتلي العمال الكردستاني هاجموا آلية كانت تمهد طريق للقوات المسلحة التركية في البلد المجاور. كما نقل موقع "24"





وقع الهجوم بعد يومين فقط من آخر أيضاً في شمال العراق أسفر عن مصرع ثلاثة عسكريين أتراك.





وقتل 8 جنود في الأسبوعين الأخيرين ومنهم قتيلي اليوم السبت، في مواجهات مع حزب العمال الكردستاني شمالي العراق.





وتجرى الغارات الجوية التركية في شمال العراق بشكل متكرر لقصف ملاجئ ومستودعات الذخيرة للجماعة المتمردة التي تلجأ في هذه المنطقة الحدودية الوعرة.



