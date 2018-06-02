سامسونج ستطرح "Galaxy Note 9" في وقت أبكر من المعتاد

تخطط عملاقة التكنولوجيا الكورية الجنوبية سامسونج لإطلاق هاتفها الرائد الجديد Galaxy Note 9 في وقت أبكر من المعتاد، إذ تستعد لعقد حدث يوم الخميس 9 أغسطس لكشف النقاب عن الجهاز، أي قبل أسبوعين من موعد إعلانها عن هاتف العام الماضي Galaxy Note 8، وذلك وفقًا لتقرير جديد نشرته وكالة بلومبرغ، حيث تشير المصادر إلى استعداد الشركة لعقد حدث Samsung Unpacked بمدينة نيويورك بتاريخ 9 أغسطس، مع الإشارة إلى أن هذه الخطط لا تزال قابلة للتغيير.





وتكشف شركة سامسونج النقاب عادًة عن أحدث نسخة من تشكيلة هواتفها الرائدة Galaxy Note مع نهاية شهر أغسطس، أو قبل ذلك بقليل، إلا أن التقرير الجديد يوضح إمكانية أن يتوافر الهاتف للبيع في نهاية شهر أغسطس، مما قد يمنحها مزيدًا من الوقت لمواجهة أجهزة آبل الجديدة لهذا العام، إذ طرحت سامسونج هاتف Galaxy Note 8 للبيع في العام الماضي بعد أن تم الإعلان عن iPhone 8 و iPhone X في شهر سبتمبر، مما أدى إلى انخفاض المبيعات عن طريق خسارة المشترين المحتملين لهواتف شركة آبل.





وكانت المعلومات السابقة تتحدث عن خطط الشركة الكورية الجنوبية للإعلان عن هاتف Galaxy Note 9 في شهر يوليو، وذلك بعد ورود تقارير تشير إلى أن الشركة قد سرعت من عملية الإنتاج متجاوزة الموعد المحدد، ليظهر بعد ذلك تقرير نشرته صحيفة The Bell الكورية الجنوبية يوضح تأجيل الهاتف لمدة أسبوعين لتقليل سماكة الزجاج الموجود أعلى الشاشة، بحيث يريد Lee Jae-yong، نائب رئيس الشركة تحقيق ذلك من خلال تقليل سماكة غطاء الشاشة المصمم لحماية لوحة OLED بمقدار 0.5 ميليمتر إضافي.





وبحسب ما ورد فإن Lee Jae-yong متحمس لتجارب أوبو Oppo وشاومي Xiaomi وكيفية تسهيلها لطريقة مسك الهاتف، ويريد أن يحذو Galaxy Note 9 حذوها، ووفقًا لمصادر على دراية بخطط سامسونج، فإن الهاتف الجديد يشابه نموذج العام الماضي، مع تركيز الشركة الكورية الجنوبية على التحسينات الداخلية والكاميرا، بحيث يتضمن Galaxy Note 9 أحدث معالجات شركة كوالكوم Snapdragon 845 في بعض الأسواق، مع شائعات حول Snapdragon 850، في حين يأتي مع معالجات Exynos المصنعة من قبل الشركة في أسواق أخرى.



