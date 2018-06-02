سليم الأنصاري يمنع نجلاء بدر من خلع ملابسها في "كلبش 2"

انتهت الحلقة السابعة عشر من مسلسل "كلبش 2" بظهور الفنانة نجلاء بدر التى تجسد زوجة الدكتور ماجد "أشرف زكى" وزير الصحة السابق والذى قتله الإرهابى عاكف أبو العز.





وقد انتهت الحلقة الـ17 عشر بظهورها ودخول سليم الأنصارى لمنزلها ومعه مسدسه وقيامه بشد أجزائه ما نبهها بوجوده بعدما كانت تستعد لخلع ملابسها.