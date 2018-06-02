سليم الأنصاري يمنع نجلاء بدر من خلع ملابسها في "كلبش 2"
السبت 02/يونيو/2018 - 07:35 م
الفجر الفني
انتهت الحلقة السابعة عشر من مسلسل "كلبش 2" بظهور الفنانة نجلاء بدر التى تجسد زوجة الدكتور ماجد "أشرف زكى" وزير الصحة السابق والذى قتله الإرهابى عاكف أبو العز.
وقد انتهت الحلقة الـ17 عشر بظهورها ودخول سليم الأنصارى لمنزلها ومعه مسدسه وقيامه بشد أجزائه ما نبهها بوجوده بعدما كانت تستعد لخلع ملابسها.
مسلسل "كلبش 2" تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وبطولة كل من هالة فاخر ومحمود البزاوى وهيثم أحمد زكى وعبد الرحمن أبو زهرة وأحمد حلاوة وأشرف زكى وضياء عبد الخالق.
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