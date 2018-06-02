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هاري كين يواصل التوهج مع إنجلترا قبل المونديال

السبت 02/يونيو/2018 - 07:36 م
هاري كين يواصل التوهج مع إنجلترا قبل المونديال
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الفجر الرياضي
 

دون هاري كين مهاجم المنتخب الإنجليزي رقماً مميزاً خلال مواجهة نيجريا الودية، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض نهائيات كأس العالم في روسيا الشهر الجاري.

وأكد موقع أوبتا المتخصص في رصد الاحصائيات، أن هاري كين سجل 8 أهداف مع المنتخب الإنجليزي في آخر 7 مباريات لعبها مع إنجلترا.

وسجل هاري كين هدف المنتخب الإنجليزي الثاني في الدقيقة 41 بعد أن تقدم زميله كاهيل في الدقيقة السابعة من ضربة رأسية.

الجدير بالذكر أن المنتخب الإنجليزي يقع في المجموعة السابعة مع تونس وبلجيكا وبنما.

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