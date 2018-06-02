بتروجت يعلن بقاء بيكلي في الموسم الجديد

تأكد بقاء الإثيوبي شيملس بيكلي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت، ضمن صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.

ونجح مسؤولو الفريق البترولي بالإضافة إلى طارق يحيي المدير الفني، في إقناع اللاعب بالبقاء لمدة موسم آخر بالفريق على أن يتم رفع راتبه السنوي.

وكان بيكلي، أصر على الرحيل من صفوف الفريق المقبلة بعد دخوله في مشاكل عديدة مع إدارة النادي، إلا أنه وافق على البقاء في النهاية لمدة عام آخر.

وأغلق النادي البترولي ملف اللاعب الأجنبي الرابع بعد بقاء بيكلي، حيث سيتواجد بجانب ثلاثة أفارقة وهم باتريك، وعمر النجدي، والتنزاني حميد ماو، المنضم حديثًا خلال الانتقالات الصيفية.