روسيا 2018 - منتخبات تشارك في كأس العالم للمرة الأولي في تاريخها (تقرير)

12يومًا تفصلنا عن انطلاق منافسات بطولة كأس العالم 2018، والتي تستضيفها روسيا في الفترة من 14 يونيو وحتى 15 يوليو المقبل، وستقام فعاليات البطولة العالمية في 11 مدينة روسية وبمشاركة 32 منتخبًا.

وستكون بطولة كأس العالم "روسيا 2018" شاهدة علي الظهور الأول لمنتخبي آيسلندا وبنما في المونديال، حيث يشارك المنتخبين في البطولة العالمية للمرة الأولي في تاريخهما.

- آيسلندا:





تأسس الإتحاد الآيسلندي لكرة القدم عام 1947، وانضم إلى الإتحاد الدولي "فيفا" عام 1947، بينما إنضم إلى الاتحاد الأوروبي "يويفا" عام 1954.





تأهل منتخب أيسلندا إلى كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، بعدما تصدر المجموعة التاسعة من التصفيات الأوربية المؤهلة لمونديال روسيا 2018، برصيد22 نقطة متفوقًا علي منتخبات (كرواتيا و أوكرانيا و تركيا وفنلندا وكوسوفو)، ليصبح بذلك أصغر الدول سكاناً التي تتأهل إلى المونديال.





يقود منتخب آيسلندا "هيمير هالجريمسون" وهو يعمل طبيب أسنان، ولكنه اتجه للعمل في مجال التدريب، وأشرف على صعود أيسلندا إلى صدارة المشهد الكروي في أوروبا والعالم، وبعد أن قاد الفريق إلي مشاركة مشرفة في كأس الأمم الأوروبية 2016، نجح في قيادة المنتخب للتأهل للمونديال لأول مرة في تاريخه.

ويعتبر جيلفي سيجوردسون نجم إيفرتون الإنجليزي أحد أبرز اللاعبين في صفوف المنتخب الآيسلندي، ولعب صاحب الـ28 عامًا دورًا كبيرًا في تأهل منتخب بلاده لكأس العالم بعدما نجح في تسجيل 4 أهداف وصنع مثلهما خلال مشوار التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال.





ويقع منتخب آيسلندا ضمن المجموعة الرابعة بالمونديال مع منتخبات (الأرجنتين – نيجيريا – كرواتيا).





- بنما:





تأسس اتحاد بنما لكرة القدم عام 1937 وانضم إلى الإتحاد الدولي "فيفا" عام 1938م وإنضم إلى اتحاد أمريكا الشمالية عام 1961، وتأهل منتخب بنما لكأس العالم للمرة الاولي في تاريخه بعدما احتل المركز الثالث في تصفيات أمريكا الشمالية "كونكاكاف" المؤهلة لمونديال "روسيا 2018" وذلك بعدما حصد 13 نقطة خلف كل من المكسيك الأول برصيد 21 نقطة وكوستاريكا الثاني برصيد 16 نقطة.





يقود منتخب بنما المدرب الكولومبي "هيرنان داريو جوميز" والذي تولي القيادة الفنية للمنتخب 2014، واستطاع أن يدخل التاريخ من بابه الواسع عندما قاد بنما للتأهل لكأس العالم "روسيا 2018" للمرة الأولى في تاريخ البلاد، وتعتبر هذه المشاركة رقم 3 لـ"جوميز" في العرس العالمي، حيث سبق وقاد منتخب بلاده في نسخة 1998، ومنتخب الإكوادور في 2002.





أبرز نجوم منتخب بنما اللاعب "بلاس بيريز" البالغ من العمر 37 عامًا ويمتلك اللاعب خبرات دولية كبيرة حيث شارك في أكثر من 100 مباراة دولية مع منتخب بلاده، كما سجل 11 هدفًا خلال مشاركاته السابقة بتصفيات كأس العالم.





يقع منتخب بنما ضمن المجموعة السابعة بالمونديال مع منتخبات (بلجيكا – تونس – إنجلترا)