رئيس مبيعات ريماك: حادث "هاموند" جعلها تسجل أفضل مبيعات يومية للشركة!
السبت 02/يونيو/2018 - 07:31 م
كلنا نتذكر الحادث المؤلم الذي تعرض له مقدم برنامج The Grand Tour البريطاني ريتشارد هاموند أثناء قيادته للهايبركار الكهربائية ريماك Concept One.
رب ضارة نافعة كما يقولون، فوفقاً لرئيس مبيعات ريماك السيد Kreso Coric فإن حادث هاموند تسبب في تسجيل أفضل مبيعات يومية للشركة الكرواتية على الإطلاق، وذلك بييع 3 سيارات ريماك Concept One في يوم واحد من أصل 8 تم إنتاجها على مدى عامين، وهو أفضل رقم في تاريخ الشركة الجديدة. الحادث أدى إلى انتشار اسم ريماك بين مواقع الأخبار العالمية بشكل كبير وكان الخبر يصب كامل اهتمامه على هاموند ولكنه انعكس ايجابياً على سمعة السيارة التي يبدو أنها قوية بشكل كبير لدرجة أن هاموند فشل بالتحكم بها.
يذكر أن ريماك Concept One تأتي بأربعة محركات كهربائية، محرك عند كل إطار، تولد هذه المحركات قوة هائلة تبلغ 1,224 حصان وعزم دوران يصل إلى 1,600 نيوتن-متر. ترتبط هذه القوة بناقل حركة من تطوير الشركة نفسها ما يسمح لها بالتسارع من 0-100 كم/س ثانية خلال 2.5 ثانية فقط.
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