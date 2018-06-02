رئيس مبيعات ريماك: حادث "هاموند" جعلها تسجل أفضل مبيعات يومية للشركة!

كلنا نتذكر الحادث المؤلم الذي تعرض له مقدم برنامج The Grand Tour البريطاني ريتشارد هاموند أثناء قيادته للهايبركار الكهربائية ريماك Concept One.





رب ضارة نافعة كما يقولون، فوفقاً لرئيس مبيعات ريماك السيد Kreso Coric فإن حادث هاموند تسبب في تسجيل أفضل مبيعات يومية للشركة الكرواتية على الإطلاق، وذلك بييع 3 سيارات ريماك Concept One في يوم واحد من أصل 8 تم إنتاجها على مدى عامين، وهو أفضل رقم في تاريخ الشركة الجديدة. الحادث أدى إلى انتشار اسم ريماك بين مواقع الأخبار العالمية بشكل كبير وكان الخبر يصب كامل اهتمامه على هاموند ولكنه انعكس ايجابياً على سمعة السيارة التي يبدو أنها قوية بشكل كبير لدرجة أن هاموند فشل بالتحكم بها.



