أهم أخبار السعودية اليوم السبت 2/6/2018
السبت 02/يونيو/2018 - 07:35 م
الفجر السعودي
نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار السعودية اليوم السبت الموافق 2-6- 2018، ونبدأ بآخر أخبار السعودية اليوم، حيث أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها الرسمي بموقع التدوين الصغير "تويتر"، عن تركيب 2736 كاميرا مراقبة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بـجدة، بالإضافة إلى إنشاء غرفة تحكم مركزية على أحدث المواصفات والمقاييس.
إمارة مكة: تركيب 2736 كاميرا مراقبة في مطار الملك عبد العزيز الجديد بجدة
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معهد القوات الجوية بالظهران يفتح باب التسجيل إلكترونيًا
بدء التسجيل بـ"الدراسات الفنية" للقوات الجوية في الظهران
الدكتور المعطاني يشكر القيادة بمناسبة تعيينه نائبًا لرئيس مجلس الشورى
"البيئة" تفرض حظرًا على استيراد الخضار والفواكه الطازجة من كيرلا بالهند
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