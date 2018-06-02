أهم أخبار السعودية اليوم السبت 2/6/2018

نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار السعودية اليوم السبت الموافق 2-6- 2018، ونبدأ بآخر أخبار السعودية اليوم، حيث أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها الرسمي بموقع التدوين الصغير "تويتر"، عن تركيب 2736 كاميرا مراقبة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بـجدة، بالإضافة إلى إنشاء غرفة تحكم مركزية على أحدث المواصفات والمقاييس.