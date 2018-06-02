ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

رامز جلال يسخر من كثرة إنجاب هنادي الكندري وزيادة وزنها

السبت 02/يونيو/2018 - 07:24 م
رامز جلال يسخر من كثرة إنجاب هنادي الكندري وزيادة وزنها
هنادي الكندري
طباعة
شيماء عطية
 
داعب الفنان رامز جلال ضيفة الحلقة السادسة عشر من برنامج "رامز تحت الصفر" الاعلامية والممثلة الكويتية هنادي الكندري، حيث سخر من إنجابها ٥ أطفال خلال ٦ سنوات، ملقبًا أياها ب"الأرنبة"، و"أم العيال"، ساخرًا "بتخلف عيل إلا ربع كل سنة".

كما سخر "رامز" من زيادة وزن "هنادي"، وشبه رجلها بأرجل المنضدة الدمياطي.

يذكر أن هنادي الكندري سبق لها الزواج ٣ مرات، ولها خمس أبناء هم "عبد اللطيف، عبدالله، يوسف، أيفا، آدم".
المزيد عن: هنادي الكندري ضحية رامز تحت الصفر رامز جلال رامز تحت الصفر برومورامز تحت الصفر الكويتية هنادي الكندري الفنانة هنادي الكندري اخبار رامز تحت الصفر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقعه يفوز بكعكة أعلى مشاهدة فى رمضان؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
إنجلترا - أساسي
2
x
18:15
1
نيجيريا - أساسي
النمسا - أساسي
0
x
19:40
0
ألمانيا - أساسي
السويد - أساسي
0
x
19:45
0
الدانمارك - أساسي
بلجيكا - أساسي
-
x
20:45
-
البرتغال - أساسي
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/2/2018 8:10:01 PM