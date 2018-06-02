رامز جلال يسخر من كثرة إنجاب هنادي الكندري وزيادة وزنها

داعب الفنان رامز جلال ضيفة الحلقة السادسة عشر من برنامج "رامز تحت الصفر" الاعلامية والممثلة الكويتية هنادي الكندري، حيث سخر من إنجابها ٥ أطفال خلال ٦ سنوات، ملقبًا أياها ب"الأرنبة"، و"أم العيال"، ساخرًا "بتخلف عيل إلا ربع كل سنة".





كما سخر "رامز" من زيادة وزن "هنادي"، وشبه رجلها بأرجل المنضدة الدمياطي.





يذكر أن هنادي الكندري سبق لها الزواج ٣ مرات، ولها خمس أبناء هم "عبد اللطيف، عبدالله، يوسف، أيفا، آدم".