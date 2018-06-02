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راكيتيتش: ميسي سيفوز بـ 50 بطولة جراند سلام لو كان لاعبا للتنس

السبت 02/يونيو/2018 - 07:29 م
راكيتيتش: ميسي سيفوز بـ 50 بطولة جراند سلام لو كان لاعبا للتنس
ميسي
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مني العوضي
 

أشاد إيفان راكيتيتش، لاعب وسط نادي برشلونة ومنتخب كرواتيا، بزميله في الفريق ليونيل ميسي، مؤكدًا أنه سيحقق بطولات عديدة حتى لو كان لاعب تنس.

 

وقال راكيتيتش، في تصريحات لصحيفة "فيتشيرني" الكرواتية: "ميسي هو رياضي مهيمن لدرجة أنه كان سيحصل على 50 بطولة جراند سلام لو كان لاعب تنس".

 

وتابع: "ميسي حقق مع برشلونة العديد من البطولات والإنجازات الفردية والجماعية، عندما يكون لديك أفضل لاعب في العالم، فأنت الأفضل".

 

وأكد راكيتيتش الذي سليتقي بـ الأرجنتيني ميسي في دور المجموعات في بطولة كأس العالم: "لقد تمنيت التوفيق لكل زملائي الذين سيشاركون في كأس العالم".

 

جدير بالذكر أن المنتخب الكرواتي سيقابل نيجيريا يوم 16 يونيه، وسيواجه الأرجنتين في 21 يونيه، والمباراة الأخيرة ستكون ضد أيسلندا في يوم 26 من الشهر الحالي.

 

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