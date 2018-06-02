6 أسباب تزيد وزنك في رمضان.. تعرفي عليها!

يعد شهر رمضان الكريم أكثر شهور العام الذي تعاني فيه النساء من زيادة الوزن رغم فترات الصيام الطويلة في النهار، حيث يتميز هذا الشهر بالمأكولات الشهية التي تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية العالية، بالإضافة إلى الحلويات التي تعد طبقًا رسميًّا بعد الإفطار، وصعوبة التحكم في شهيتنا، وغيرها من العوامل التي تزيد من أوزاننا في هذا الشهر. ومن هذا المنطلق سنوضح لكِ في هذا المقال أسباب زيادة الوزن في رمضان، وكيفية التعامل مع هذا الشهر من أجل الحفاظ على الوزن دون زيادة.





الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الوزن في شهر رمضان:

- الممارسات الخاطئة التي يتبعها الكثير في هذا الشهر، والتي منها تناول الطعام بإسراف في الفترة ما بين وجبة الإفطار ووجبة السحور مع قلة الحركة، الأمر الذي يؤدي إلى الخمول والنوم فور الانتهاء من تناول الطعام، وعدم ممارسة أي نوع من الأنشطة الرياضية.





- الإسراف في تناول حلويات رمضان مثل الكنافة والقطايف التي تحتوي على سعرات حرارية عالية، حيث يظن البعض أن الجسم بحاجة إلى الكثير من السكريات حتى ينعم بالطاقة، ولكن ما ينصح به أطباء التغذية هو تناول بضعة حبات من التمر فقط للحصول على كمية السكريات التي يحتاجها الجسم.





- احتواء وجبة الإفطار على الكثير من المقليات والأطعمة الغنية بالدهون والسعرات الحرارية المرتفعة، كالسمبوسك بأنواعها والكبيبة والمعكرونة وغيرها، وهذه أحد الأسباب الرئيسية في زيادة الوزن.





- عدم التمهيد أو تجهيز المعدة لتناول الطعام بعد فترة طويلة من الصوم الذي يتجاوز الـ14 ساعة في بعض البلاد، وتكون هذه التهيئة وفقًا لخبراء التغذية عن طريق تناول كوب من العصير الخالي من المواد الحافظة أو من السكر المضاف، أو تناول بضعة تمرات مع كوب من الماء، ثم الانتظار حوالي من 10 إلى 20 دقيقة قبل تناول وجبة الإفطار الرئيسية التي يجب أن تبدأ بالشوربة الدافئة.





- تناول الوجبات الدسمة في وجبة السحور والإفطار، وهذا من أكثر الأشياء المسببة لزيادة الوزن، حيث إنه من المعروف أن معدلات الأيض تقل جدًّا في أثناء النوم، لذلك من أسوأ العادات التي تساعد على زيادة الوزن، هي تناول مثل تلك الوجبات ثم النوم مباشرةً.





- عدم الاهتمام بتناول الفاكهة والخضروات بين وجبتي الإفطار والسحور، والإفراط في تناول المشروبات والحلويات ذات السعرات الحرارية المرتفعة.





نصائح للسيطرة على الشهية وتجنب زيادة الوزن في رمضان:

- التحكم في كمية الأطعمة وعدم الإسراف في تناول الحلويات والسكريات التي تحتوي على سعرات حرارية عالية، وخاصةً في وجبة السحور وقبل النوم، بل يمكن استبدالها بالفواكه الطازجة.





- الحد من تناول الأطعمة الدسمة الغنية بالدهون المشبعة والكوليسترول وذات السعرات المرتفعة، واستبدالها بالمشويات مع الإكثار من تناول الخضروات لتعوض أيضًا نسبة الماء التي يفقدها الجسم طوال فترة الصيام.





- تناول كوب كبير من الماء قبل تناول وجبة الإفطار لتعطي شعورًا بالشبع بحيث تمنع تناول كميات كبيرة من الطعام، مع الحرص على شرب المياه على مدار ساعات الإفطار لأن قلة شربها سيؤدي إلى تراكم الدهون والأملاح في الجسم وزيادة الوزن.





- تناول الأطعمة التي ترفع معدلات حرق الدهون، مثل الفول والعدس والشوفان والبطاطس المسلوقة وبالتالي تساعد في إنقاص الوزن، غير أنها تمنحك الشعور بالشبع لفترات طويلة.





- الامتناع عن تناول العصائر المصنعة والمشروبات الغازية، واستبدالها بالعصائر الطبيعية قليلة السعرات الحرارية، مثل العرقسوس والتمر الهندي والكركديه والخروب والدوم.



