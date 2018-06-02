الأهلي يجدد المفاوضات مع مدافع الإسماعيلي

جدد مسؤولو النادي الأهلي مفاوضاته مع الإسماعيلي من أجل التعاقد مع محمود متولي، مدافع الفريق، وذلك لتدعيم دفاع القلعة الحمراء للموسم الجديد.





حاولت إدارة الأهلي ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية، إلا إن المفاوضات فشلت، وعاد مسؤولو الأحمر للتفاوض مع متولي بعد تعثر ضم عبدالله بكرة مدافع سموحة.





يعاني النادي الأهلي من مشكلة في مركز الدفاع خصوصًا بعد رحيل أحمد حجازي وإصابة رامي ربيعة وانخفاض مستوى سعد سمير في بعض المباريات.



