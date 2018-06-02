نجم ليفربول السابق يفجرها: صلاح ليس سواريز أو كوتينيو ولن يرحل للريال

يرى ديتمار هامان، نجم وسط نادي ليفربول السابق، أن الفرعون المصري محمد صلاح سيستمر في الأنفيلد ولن ينتقل إلى ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وسجل محمد صلاح 44 هدفا وصنع 14 لزملائه، وذلك خلال 53 مباراة مع ليفربول، هذا الموسم في جميع البطولات، وشكل ثلاثي هجومي قوي مع ساديو ماني وروبرتو فيرمينو.

وقال ديتمار، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "givemesport": "أعتقد أن صلاح وجد المكان الذي يشعر به بالتقدير والإحترام، وبمدرب دفع مبلغ كبير من أجله بينما الآخرين شاهدوا ما حصل له مع تشيلسي".

وأوضح لاعب وسط ليفربول السابق: "لا أعتقد بأن صلاح سيغادر كما فعل سواريز وكوتينهو إلى إسبانيا".

كما أشار: "لم أقابل صلاح، ولكن مما قاله لي الناس عنه، يبدو أنه شخص يحب أن يكون محبوبًا كما هو الحال مع كلوب".