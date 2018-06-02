مجلس الاتحاد الروسي: موقف السعودية لن يؤثر على خطط تزويد قطر بمنظومة "إس 400"

أعلن نائب رئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد الروسي، ألكسي كوندراتييف، أن الموقف السعودي لن يغير من خطط روسيا تزويد الدوحة بمنظومة الدفاع الجوي الروسية "إس- 400".





وصرح كوندراتيف لوكالة "سبوتنيك" أن "روسيا تسعى لخدمة مصالحها ودعم ميزانية الدولة من خلال تزويدها لقطر بمنظومة الدفاع "إس-400". مشيرا إلى أن موقف السعودية هنا ليس له علاقة، مؤكدا "روسيا لن تغير خططها".





وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن الرياض هددت بتنفيذ "عمل عسكري" ضد قطر لو تمكنت الأخيرة من الحصول على منظومة الدفاع الجوي الروسية"إس-400".





هذا وقد رفضت وزارة الخارجية الفرنسية التعليق على هذه القضية، كما لم ترد أي تعليقات من السلطات السعودية. وفقا للصحيفة الفرنسية.



