بالصور.. حكام الإسكندرية يعتصمون في اتحاد الكرة

قرر عدد من حكام منطقة الإسكندرية، الاعتصام في مقر اتحاد الكرة، للمطالبة بصرف مستحقات الحكام المتأخرة.

وكان اتحاد الكرة صرف مؤخرا ما يقرب من 4 ملايين جنيه من مستحقات الحكام المتأخرة، وأعلن سداد باقي المستحقات خلال الفترة المقبلة.

ولم يحصل حكام الإسكندرية على المستحقات المتأخرة منذ عام، وأكد الحكام أنهم حصلوا على وعود بصرف مستحقاتهم أكثر من مرة دون فائدة.