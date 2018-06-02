وزير النقل: 180 مليار جنيه تكلفة تطوير السكة الحديد حتى 2030

قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إن هناك عملية تطوير تجرى على مرفق السكة الحديد ستكون بمثابة نقلة نوعية، مضيفًا: "الرئيس لم يبيع الأحلام للشعب المصري، وكان واضح في حديثه مع المواطنين عن المشكلات الموجودة في السكة الحديد".



وأضاف "عرفات"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن تكلفة تطوير السكة الحديد حتى 2022 تبلغ 60 مليار جنيه بينما تبلغ تكلفة تطوير المرفق 180 مليار جنيه حتى عام 2030، لافتًا إلى أنه يتم حاليًا شراء 300 جرار جديد، حيث أن 70% من الجرارات المستخدمة حاليًا مر عليها اكثر من 35 عام، بالإضافة لتطوير 1200 كيلو متر من السكة الحديد.



ونوه، إلى أن تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من ابرز الانجازات خلال السنوات الماضية.

