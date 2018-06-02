اسعار الذهب اليوم السبت 2/6/2018 تراجع بقيمة جنيهين
السبت 02/يونيو/2018 - 06:38 م
محمد المسلمي
شهد أسعار الذهب في مصر بعض التفاوت من تاجر إلى آخر، حيث يرتفع أو يقل سعر الجرام بقيمة جنيه واحد، ولا يوجد أي تفاوت ملحوظ في أسعار الذهب بسوق الصاغة لارتباطها بالسعر العالمي، وهذا التفاوت والاختلاف لا يظهر في السعر النهائى للجرام.
وتراجعت أسعار الذهب اليوم السبت 2/6/2018 بقيمة جنيهين لكل الاعيرة ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 646 جنيها للجرام.
فيما بلغ الجرام عيار 24 نحو 738. جنيه، عيار 18: 553 جنيها وبلغ الجنيه الذهب : 5168 جنيها، وسجل السعر العالمي نحو 1294دولارات للأوقية.
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