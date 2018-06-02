اسعار الذهب اليوم السبت 2/6/2018 تراجع بقيمة جنيهين

شهد أسعار الذهب في مصر بعض التفاوت من تاجر إلى آخر، حيث يرتفع أو يقل سعر الجرام بقيمة جنيه واحد، ولا يوجد أي تفاوت ملحوظ في أسعار الذهب بسوق الصاغة لارتباطها بالسعر العالمي، وهذا التفاوت والاختلاف لا يظهر في السعر النهائى للجرام.





وتراجعت أسعار الذهب اليوم السبت 2/6/2018 بقيمة جنيهين لكل الاعيرة ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 646 جنيها للجرام.







