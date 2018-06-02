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شاهد مسلسل "عوالم خفية" الحلقة 17 السابعة عشر كاملة HD على اليوتيوب

السبت 02/يونيو/2018 - 06:05 م
شاهد مسلسل عوالم خفية الحلقة 17 السابعة عشر كاملة HD على اليوتيوب
عوالم خفية
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الفجر الفني
 

يقدم موقع "الفجر الفني" خدمة مشاهدة مسلسل "عوالم خفية" الحلقة 17 السابعة عشر كاملة HD على اليوتيوب.

 

تدور الأحداث حول كاتب صحفي وروائي شهير، يرتبط بعائلته جدًا ويحب قضاء وقت كبير معهم، تقع في يد هذا الكاتب عدد من الوثائق الهامة والتي ترتبط بخيانة وفساد لعدد من المسؤولين في الدولة، مما يدفعه لنشر هذه الوثائق وهو ما يدخله في أزمات ومشاكل كبيرة، قد تعرض حياته وحياة أسرته للخطر.

 

"عوالم خفية" بطولة عادل إمام، صلاح عبدالله، فتحي عبدالوهاب، بشرى.

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