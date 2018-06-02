معلومات لا تعرفها عن ضيفة الحلقة الـ17 من "رامز تحت الصفر"

تحل الممثلة والمذيعية الكويتية هنا ي الكندري، اليوم السبت، ضيفة على الحلقة السادسة عشر من برنامج المقالب "رامز تحت الصفر"، والذي يقدمه الفنان رامز جلال عبر مجموعة قنوات mbc.





وفي السطور المقبلة، يستعرض " الفجر الفني " ٦ معلومات عن هنادي.





١-تبلغ من العمر ٣١ عامًا، حيث ولدت في التاسع عشر من مارس ١٩٨٧.





٢-عملت في بداياتها في إحدى الصحف، ثم قدمت في الفترة من سبتمبر ٢٠٠٨ وحتى أغسطس ٢٠٠٩ برنامج "رأيكم شباب" وذلك عبر فضائية "الراي".





٣-ارتدت الحجاب لفترة، ثم خلعته في عام ٢٠١١، بعد احترافها التمثيل.





٤-تنوعت أعمالها الفنية بداية من عام ٢٠١٢ بين المسرح والتلفزيون، ومن أشهر أعمالها، مسلسل "رمانة" مع الفنانة الكبيرة حياة الفهد.





٥-حصلت على جائزة أفضل ممثلة دور أول مناصفة بينها وبين الممثلة صمود، عن دورها في مسلسل "ذاكرة من ورق".





٦-تزوجت ٣ مرات، الأولى من والد أبنائها الثلاث عبد اللطيف، عبدالله، يوسف، لكنها انفصلت عنه، وتزوجت من الممثل عبد الله بهمن لكن قصتهما انتهت بعد شهرين حيث تطلقا في أبريل 2013، وبعدها بعام اقترنت بالمخرج محمد الحداد في مارس2014، ثم أنجبت في أكتوبر من العام ذاته انجبت التوأم آدم و"إيفا".