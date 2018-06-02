معلومات عن مدينة "جيجل"

تقع مدينة جيجل في الجهة الشرقية من دولة الجزائر، وتحديداً في منتصف ولاية جيجي، وهي عاصمة الولاية وعاصمة دائرة جيجل أيضاً، وتعدّ المدينة من أكبر البلديات الموجودة في الولاية من حيث عدد السكان.





إذ يبلغ عدد سكانها حوالي 134839 نسمة حسب إحصائية عام 2008م، يعيشون في مساحة المدينة المقدرة بـ 6238كم².



