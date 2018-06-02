ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

معلومات عن مدينة "جيجل"

السبت 02/يونيو/2018 - 06:01 م
معلومات عن مدينة جيجل
طباعة
 
تقع مدينة جيجل في الجهة الشرقية من دولة الجزائر، وتحديداً في منتصف ولاية جيجي، وهي عاصمة الولاية وعاصمة دائرة جيجل أيضاً، وتعدّ المدينة من أكبر البلديات الموجودة في الولاية من حيث عدد السكان.

إذ يبلغ عدد سكانها حوالي 134839 نسمة حسب إحصائية عام 2008م، يعيشون في مساحة المدينة المقدرة بـ 6238كم².

ويحدّ المدينة من الجهة الشمالية البحر الأبيض المتوسط، ومن الجهة الجنوبية بلدية قاوس، أمّا بلدية الأمير عبد القادر فتحدّها من الجهة الشرقية، وبلدية العوانة تحدّها من الجهة الغربية.
المزيد عن: معلومات عن جيجل معلومات مدينة جيجل مدينة كنا التاريخ
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
النمسا - أساسي
-
x
18:00
-
ألمانيا - أساسي
إنجلترا - أساسي
-
x
18:15
-
نيجيريا - أساسي
السويد - أساسي
-
x
19:45
-
الدانمارك - أساسي
بلجيكا - أساسي
-
x
20:45
-
البرتغال - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/2/2018 6:20:03 PM