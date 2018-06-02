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شاهد.. مسلسل "رسايل" الحلقة 17 السابعة عشر كاملة HD على اليوتيوب

السبت 02/يونيو/2018 - 06:00 م
شاهد.. مسلسل رسايل الحلقة 17 السابعة عشر كاملة HD على اليوتيوب
رسايل
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الفجر الفني
 

يقدم موقع "الفجر الفني" خدمة مشاهدة مسلسل "رسايل" الحلقة 17 السابعة عشر كاملة HD على اليوتيوب.

 

"رسايل" بطولة مي عز الدين، خالد سليم، أحمد حاتم، رامز أمير.

 

تدور أحداثه حول الأسر المصرية التي تنتمي للطبقة المتوسطة التي تعيش تحت خط الفقر وتعاني كثيرًا، من خلال فتاة تعيش مع والدها الذي يحال إلى المعاش، تحلم هذه الفتاة بأشياء تتحقق كما حلمت بها، منها أحلام تخص أقاربها وجيرانها، ومنها حلم شاهدت فيه والدها يعاني من مرض ويذهب للعلاج منه دون أن يخبرها.

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