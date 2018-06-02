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شاهد.. مسلسل "رحيم" الحلقة 18 الثامنة عشر كاملة HD على اليوتيوب

السبت 02/يونيو/2018 - 05:58 م
شاهد.. مسلسل رحيم الحلقة 18 الثامنة عشر كاملة HD على اليوتيوب
رحيم
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الفجر الفني
 

يقدم موقع "الفجر الفني" خدمة مشاهدة مسلسل "رحيم" الحلقة 18 الثامنة عشر كاملة HD على اليوتيوب.

 

"رحيم" بطولة ياسر جلال، نور، طارق عبدالعزيز، محمد رياض، ويرصد المسلسل قصة صراع تدور داخل المجتمع المصري.

 

"رحيم" رجل أعمال مصري، يعمل في غسيل الأموال وتهريب الدولارات، ويتم القبض عليه ويسجن لفترة ليست قصيرة، وبعد خروجه من السجن، يفاجأ بأن رجاله استولوا على جميع ممتلكاته، وشرد أفراد أسرته، فيبدأ رحلة بحثه عنهم واسترداد ممتلكاته.

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