رئيس نادي رياضي يذهب لدجالة بحثًا عن الأهداف في الحلقة 16 من "فوق السحاب"

أحداث مشوقة وكوميدية شهدتها الحلقة الـ16 من مسلسل "فوق السحاب"، للنجم هانى سلامة، حيث تواصل مرسى رئيس النادى الرياضى "محمد التاجى"، مع كاريكا زعيم الألتراس "تونى ماهر"، ليتوسط له عند خالته نعناعة "عفاف شعيب"، لعمل حجاب لفريقه كى يفوز فى المباريات التى يلعبها، وهو الأمر الذى قابله "كاريكا" بدهشة شديدة، لكنه ذهب بالفعل لخالته نعناعة.

وخلال الحلقة علم عزت "شادى الفونس"، بمقر اختباء الكنز الذى أخذه ماندو "هانى سلامة"، من المافيا الروسية، بعدما راقب كاريكا "تونى ماهر"، خلال ذهابه لمقر اختباء الكنز، وأخبر به رجال المافيا الروسية فى مصر.





وعادت "ياسمين" ابنة منى عبد الغنى، إلى الحارة الشعبية التى يقطن فيها جدها الدب "إبراهيم نصر"، بعد إقامتها لسنوات طويلة فى دولة المجر، وجلست مع جدها تتبادل معه الأحاديث التى دارت فى إطار كوميدى، وجاءت عودة ياسمين مع خالها ماندو "هانى سلامة"، والذى جاء بسبب جثمان هبه عبد الغنى والتى تم قتلها فى بودابست بسبب التطرف ضد الحجاب هناك.





يذكر أن مسلسل "فوق السحاب"، يعرض حصريا على شبكة قنوات ON E، وهو من بطولة هانى سلامة وإبراهيم نصر ونهال عنبر وعفاف شعيب واللبنانية ستيفانى صليبا ومنى عبد الغنى وميرنا نور الدين وشادى الفونس وتونى ماهر وعزة مجاهد ووائل عبد العزيز وأمير شاهين وآخرين، وتأليف حسان دهشان، وإخراج رؤوف عبد العزيز.