منافسو مصر بالمونديال.. أوروجواي تعلن القائمة النهائية لكأس العالم
السبت 02/يونيو/2018 - 05:52 م
الفجر الرياضي
كشف أوسكار تاباريز، المدير الفني لمنتخب
أوروجواي، القائمة النهائية لخوض بطولة كأس العالم القادمة في روسيا 2018.
وضم تاباريز 23 لاعباً لقائمة المنتخب وجاءت
كالتالي:
حراسة المرمى:
فرناندو موسليرا، مارتن سيلفا، مارتن كامبانيا.
خط الدفاع: جاستون
سيلفا ، جودين، سيباستيان كواتس، خوسيه ماريا خيمينيز، ماكسيماليانو بيريرا، مارتن
كاسيراس، جوليرمو فاريلا.
خط الوسط: كريستيان
رودريجيز، ناهيتان نانديز، لوكاس توريرا، ماتياس فيسينو ، كارلوس سانشيز ، دييجو لاكسالت،
جيورجيان دي أراسكايتا، جوناثان أوريتافيسكايا، رودريجو بنتانكو.
خط الهجوم: لويس سواريز، ادينسون كافاني، ماسكيماليانو جوميز،
كريستيان ستواني.