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منافسو مصر بالمونديال.. أوروجواي تعلن القائمة النهائية لكأس العالم

السبت 02/يونيو/2018 - 05:52 م
منافسو مصر بالمونديال.. أوروجواي تعلن القائمة النهائية لكأس العالم
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الفجر الرياضي
 

كشف أوسكار تاباريز، المدير الفني لمنتخب أوروجواي، القائمة النهائية لخوض بطولة كأس العالم القادمة في روسيا 2018.


وضم تاباريز 23 لاعباً لقائمة المنتخب وجاءت كالتالي:


حراسة المرمى: فرناندو موسليرا، مارتن سيلفا، مارتن كامبانيا.

خط الدفاع: جاستون سيلفا ، جودين، سيباستيان كواتس، خوسيه ماريا خيمينيز، ماكسيماليانو بيريرا، مارتن كاسيراس، جوليرمو فاريلا.

خط الوسط: كريستيان رودريجيز، ناهيتان نانديز، لوكاس توريرا، ماتياس فيسينو ، كارلوس سانشيز ، دييجو لاكسالت، جيورجيان دي أراسكايتا، جوناثان أوريتافيسكايا، رودريجو بنتانكو.

خط الهجوم:  لويس سواريز، ادينسون كافاني، ماسكيماليانو جوميز، كريستيان ستواني.

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