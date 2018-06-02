منافسو مصر بالمونديال.. أوروجواي تعلن القائمة النهائية لكأس العالم

كشف أوسكار تاباريز، المدير الفني لمنتخب أوروجواي، القائمة النهائية لخوض بطولة كأس العالم القادمة في روسيا 2018.





وضم تاباريز 23 لاعباً لقائمة المنتخب وجاءت كالتالي:





حراسة المرمى: فرناندو موسليرا، مارتن سيلفا، مارتن كامبانيا.

خط الدفاع: جاستون سيلفا ، جودين، سيباستيان كواتس، خوسيه ماريا خيمينيز، ماكسيماليانو بيريرا، مارتن كاسيراس، جوليرمو فاريلا.

خط الوسط: كريستيان رودريجيز، ناهيتان نانديز، لوكاس توريرا، ماتياس فيسينو ، كارلوس سانشيز ، دييجو لاكسالت، جيورجيان دي أراسكايتا، جوناثان أوريتافيسكايا، رودريجو بنتانكو.

خط الهجوم: لويس سواريز، ادينسون كافاني، ماسكيماليانو جوميز، كريستيان ستواني.