ضبط 44491 مخالفة مرورية خلال 24 في المحافظات

واصل قطاع الأمن العام شن الحملات المرورية والانضباطية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وإدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتمكن خلال الـ24ساعة الماضية من ضبط 44491 مخالفة مرورية متنوعة.





تم التنسيق مع إدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن والإدارة العامة للمرور لتكثيف الحملات المرورية على مواقف سيارات " الأجرة ، السرفيس " لمتابعة إلتزام السائقين بتعريفة الركوب المقررة والتصدى لكافة صور المخالفات "مواقف عشوائية ، إنتظار خاطىء" وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل المخالفين.





أسفرت الجهود خلال يوم 1 يونيو الجارى عن ضبط 44491 مخالفة مرورية ، وذلك على النحو التالى ( 7568 الإدارة العامة للمرور – 6056 القاهرة - 6735 الجيزة – 2518 الإسكندرية- 253 مطروح – 2041 البحيرة -954 الغربية – 564 المنوفية- 1408 كفر الشيخ – 899 القليوبية -755 الدقهلية– 647 الشرقية – 655 دمياط - 1265 الإسماعيلية -1710 بورسعيد - 726 السويس– 37 شمال سيناء -631 جنوب سيناء - 1208 الفيوم – 695 بني سويف – 2531 المنيا -956 أسيوط - 126 الوادي الجديد - 477 سوهاج - 821 قنا -1303الأقصر- 539 أسوان- 413 البحر الأحمر ) وأبــرزهـــــا :

(211) زيادة التعريفة المقررة .

(461) مواقف عشوائية .

(6785) إنتظار خاطئ .

(279) تحميل ركاب زيادة عن الحمولة .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وجارى استمرار الحملات لضبط كل من يشكل مخالفة .