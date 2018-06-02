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ضبط 42 قطعة سلاح بحوزة 37 متهما في حملات أمنية بالمحافظات

السبت 02/يونيو/2018 - 05:47 م
ضبط 42 قطعة سلاح بحوزة 37 متهما في حملات أمنية بالمحافظات
أرشيفية
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هبة عبد الحفيظ
 
شن قطاع الأمن العام حملة مكبرة استهدفت ضبط حائزى وتجار الأسلحة النارية وورش تصنيعها على مستوى الجمهورية.

وأسفرت جهود القطاع، بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة خلال يوم 1 يونيو الجارى عن ضبط 42 قطعة سلاح بحوزة 37 متهما، وذلك على النحو التالى:

( 7 ) بنادق آلية .
بندقية رصاص .
( 10 ) بنادق خرطوش .
( 2 ) طبنجة .
( 22 ) فرد محلى الصنع .
( 72 ) طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة .
( 3 ) خزينة لأسلحة نارية متنوعة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين ، والعرض على النيابات المختصة، وجارى استمرار الحملات
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