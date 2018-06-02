نجح رجال مباحث القاهرة في القبض على صاحب محل الكترونيات لإدارته شبكة دش مركزي بالساحل.





البداية أثناء قيام ضباط مباحث قسم المصنفات الفنية بحملة تفتيشية بدائرة قسم شرطة الساحل، لضبط جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية "شبكات الدش المركزي" وفقا لاحكام القانون 82 لسنة 2002م وكذا القانون 38 لسنة 1992م بشأن الرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية.





أسفرت الحملة عن ضبط المدعو ياسر سيد عبد الموجود، 42 سنة، صاحب محل الكترونيات بدائرة قسم شرطة الساحل، ومقيم دائرة قسم شرطة الشرابية، لإدارته شبكة الدش المركزي الكائنة دائرة قسم شرطة الساحل.





وضبط بالشبكة 17 جهاز ريسيفر ماركات مختلفة، و3 كارت فك شفرة للقنوات الفضائية المشفرة، وجهاز مكبر إشارة.





بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.





تحرر عن ذلك المحضر، وتولت النيابة العامة التحقيق.