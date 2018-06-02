وزير الزراعة يهنئ الرئيس السيسي ببدء الفترة الرئاسية الثانية
السبت 02/يونيو/2018 - 05:50 م
محمد المسلمي
هنأ الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة بدء الفترة الرئاسية الثانية.
وقال البنا في بيان له، انه بالأصالة عن نفسه ونيابة عن جموع مزارعي مصر والعاملين بالقطاع الزراعي، يتقدمون بخالص التهاني الي سيادته بمناسبة بدء الفترة الرئاسية الثانية، وحلف اليمين الدستورية إمام مجلس النواب.
ودعا وزير الزراعة، الله عز وجل بأن يوفق الرئيس في استكمال مسيرة الاستقرار والتنمية والبناء والأمن والأمان، بما يساهم في النهوض بوطننا الغالي مصر، ورفعة شأنه.
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