وزير الزراعة يهنئ الرئيس السيسي ببدء الفترة الرئاسية الثانية

هنأ الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة بدء الفترة الرئاسية الثانية.

وقال البنا في بيان له، انه بالأصالة عن نفسه ونيابة عن جموع مزارعي مصر والعاملين بالقطاع الزراعي، يتقدمون بخالص التهاني الي سيادته بمناسبة بدء الفترة الرئاسية الثانية، وحلف اليمين الدستورية إمام مجلس النواب.