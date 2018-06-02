"أردوغان": أنا رئيس الأكراد

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن الأكراد سيلقنون "حزب الشعوب الديمقراطي" المعارض الدرس اللازم في الانتخابات المقبلة.





وشدد الرئيس التركي في تصريحات خلال مقابلة أجرتها معه مباشرة عدة محطات تلفزيونية محلية مساء الجمعة، على أنه كرئيس يمثل الشعب التركي بأكمله بمن فيهم الأكراد.





وتابع قائلا "لقد دافعت عن الأكراد أكثر من الشعوب الديمقراطي الذي لم يقدم أي شيء لهم".





ولفت أردوغان إلى أنه بعد موعد الانتخابات المقبلة سيتم الكشف عن آلية عمل البرلمان الجديد، مشيرا إلى أن أعداد الوزارات في الحكومة القادمة ستشهد انخفاضا كبيرا.





وذكر في ذات السياق أن أي دولة متقدمة تقوم على 4 ركائز أساسية هي الصحة، والتعليم، والعدالة والأمن.





وفي تصريح سابق في شهر مايو، لم يستبعد مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلنور تشافيك، خوض أنقرة مفاوضات سلام جديدة مع الأكراد عقب الانتخابات المبكرة المقررة في 24 يونيو المقبل.





ونفى تشافيك خلال مقابلة مع قناة "خبر تُرك" التركية، أن يكون تحالف حزب العدالة والتنمية مع حزب الحركة القومية هو الذي حال دون مواصلة مفاوضات السلام مع الأكراد قبيل الانتخابات، مؤكدا أن التحالف المذكور "لا دخل له بتوقيف مفاوضات السلام".





وعن توجه الرئيس أردوغان في التعامل مع الملف الكردي في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية، قال المستشار: "إن الناخبين واثقون من أن السيد رئيس الجمهورية سيقدم على عدة خطوات وإجراءات تمنح أهالي مناطق ذات أغلبية كردية المزيد من الراحة".





جدير بالذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن في شهر أبريل 2018 إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في الـ24 من يونيو المقبل.





وأكد الرئيس التركي في مؤتمر صحفي بأنقرة أن الانتخابات المبكرة ضرورة تفرضها حالة الغموض الذي تعيشه البلاد.



