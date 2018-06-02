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مشاهدة مسلسل ربع رومي الحلقة 17 السابعة عشر على يوتيوب HD

السبت 02/يونيو/2018 - 05:49 م
مشاهدة مسلسل ربع رومي الحلقة 17 السابعة عشر على يوتيوب HD
ربع رومي
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الفجر الفني
 

يقدم "الفجر الفني" خدمة مشاهدة بث مباشر من مسلسل ربع رومي الحلقة 17 السابعة عشر أون لاين على يوتيوب من قناة الحياة، بطولة الفنان مصطفى خاطر.

 

المسلسل بطولة الفنان مصطفى خاطر، والتي تعتبر أول بطولة مطلقة له، ويشاركه الفنان بيومي فؤاد، هالة فاخر، محمد سلام، إدوارد، ميرنا جميل، إضافة إلى عدد من الفنانين كضيوف شرف منهم أحمد فهمي، أشرف عبد الباقي، وأحمد زاهر، والعمل من إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي، وتأليف تامر إبراهيم، وإخراج معتز التوني، ويعرض الساعة السابعة مساء، على قناة الحياة.

 

تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي، حيث تقع إحدى الأسر في العديد من المواقف التي تخرج منها بطريقة كوميدية.

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