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أبوبكر الجندي: إدارة انتخابات المحليات التحدي الأكبر خلال الفترة المقبلة

السبت 02/يونيو/2018 - 05:49 م
أبوبكر الجندي: إدارة انتخابات المحليات التحدي الأكبر خلال الفترة المقبلة
اللواء أبوبكر الجندي
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رقية جمال
 
قال اللواء أبوبكر الجندي وزير التنمية المحلية، إن إدارة انتخابات المحليات أكبر تحدي خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن انتخابات الرئاسية أو البرلمانية كانت دائرة واحدة أو عدد محدد من الدوائر، بينما المجالس المحلية تعتبر بداية مدرسة الديمقراطية، وسيكون هناك نحو 52 ألف منتخب.

وأضاف "الجندي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "on live"، اليوم السبت، أن تقوم الأحزاب بدورها في تقديم طبيعة الإرشادات للحكم المحلي، معقبًا: "إحنا واقعيين، وعدد الأحزاب على الأرض قليل ومعظمهم ليس له تواجد على الأرض، وفي غياب دور الأحزاب نتولى هذا الدور لتوعية الشباب باهمية التقدم للانتخابات المحلية".

وتابع، أن أعضاء المجالس المحلية يملكوا نفس أدوات أعضاء البرلمان والتى تتمثل في سحب الثقة من المسئولين والاستجوابات، مشددًا على أن الأهم من الانتخابات المحلية هو التناغم بين المجالس المحلية الشعبية والمجالس التنفيذية متمثلة في الموظفين المعينيين، وان يقوم كلًا منهم بدوره المرسوم له بالدستور لتحقيق اداء أفضل في المؤسسات الإدارية المختلفة.

وأوضح، أن قانون الإدارة المحلية موجود في البرلمان منذ فترة طويلة، وننتظر دخول الصيغة الحالية للقانون بالجلسة العامة لمجلس النواب، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس النواب وعد بإجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالي.
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