تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط مليون و750 ألف صاروخ بحوزة تاجرين بالجمالية.





وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية مفادها أن المدعو أحمد محمد محمد حسن، 19 سنة، تاجر ومقيم اشمون بالمنوفية "دون السوابق"، يحوز كميات كبيرة من الألعاب النارية داخل مخزن "ملكه" كائن دائرة القسم.





بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه حال تواجده داخل المخزن المشار إليه، وبتفتيش المخزن عثر بداخله على 900.000 ألف صاروخ مختلفة الأشكال والأنواع.





بمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.





تحرر عن ذلك المحضر، وتولت النيابة العامة التحقيق.





كما وردت معلومات بقيام المدعو بدر سامح فضل ظريف، 19 سنة، بائع ومقيم محلة سبك اشمون بالمنوفية "دون السوابق" يحوز كميات كبيرة من الألعاب النارية داخل مخزن "مستأجر له " كائن ـ دائرة القسم.





بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه حال تواجده داخل المخزن المشار إليه.





وبتفتيش المخزن عثر بداخله على 850.000 ألف صاروخ مختلفة الأشكال والأنواع.





بمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.





تحرر عن ذلك المحضر، وتولت النيابة العامة التحقيق.