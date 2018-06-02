شاهد مسلسل "الوصية" الحلقة 17 السابعة عشر كاملة HD على اليوتيوب، حيث يقدم موقع "الفجر الفني" خدمة مشاهدة المسلسل الحلقة الجديدة مباشر يوتيوب HD.

تدور الأحداث في إطار كوميدي حول شاب مستهتر يتوفى والده، ويترك له وصية واجبة النفاذ، فيطلب من صديقه "أمين" أن يساعده في تنفيذها حتى يتمكن من الحصول على الميراث.

"الوصية" بطولة أكرم حسني، أحمد أمين، ريم مصطفى، سارة سلامة، وتدور الأحداث في إطار كوميدي حول شاب مستهتر يتوفى والده، ويترك له وصية واجبة النفاذ، فيطلب من صديقه "أمين" أن يساعده في تنفيذها حتى يتمكن من الحصول على الميراث.