خاص- خالد جلال: لم نستقر على المهاجم الإفريقي الجديد

أكد خالد جلال المدير الفني لنادي الزمالك، عدم استقراره على التعاقد مع مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الحالية لتعزيز صفوف الفريق في الموسم المقبل.





وقال خالد جلال في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي": لم نستقر على المهاجم الجديد، نتابع الجميع ونقوم بتقييم كل لاعب ولسنا في حاجة للتسرع قبل اتخاذ القرار بالتعاقد مع المهاجم الجديد الإفريقي.





ويدرس الزمالك التعاقد مع مهاجم إفريقي مميز، حيث بدأ في متابعة العديد من اللاعبين، وتم طرحه العديد من الأسماء على طاولة تعاقدات النادي.