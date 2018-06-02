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شاهد مسلسل "عزمي واشجان" الحلقة 17 السابعة عشر كاملة HD على اليوتيوب

السبت 02/يونيو/2018 - 05:43 م
شاهد مسلسل عزمي واشجان الحلقة 17 السابعة عشر كاملة HD على اليوتيوب
عزمي واشجان
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الفجر الفني
 

شاهد مسلسل "عزمي واشجان" الحلقة 17 السابعة عشر كاملة HD على اليوتيوب، حيث يقدم موقع "الفجر الفني" خدمة مشاهدة مسلسل على اليوتيوب الرسمي لقناة النهار.

 

تدور الأحداث في إطار كوميدي حول عصابة نصب واحتيال مكونة من فردين وهما (عزمي) و(أشجان)، يتعرضان لعدد من المواقف الكوميدية أثناء قيام ضابط بتتبع جرائم النصب التي يقومون بها.

 

"عزمي واشجان" بطولة حسن الرداد، إيمي سمير غانم، سمير غانم، محمد ثروت.

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