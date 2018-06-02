أهمها المخلفات والمحميات.. 5 ملفات بيئية على مكتب السيسي في ولايته الثانية

تستعد وزارة البيئة لبداية الفترة الثانية من تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد والتي تمتد حتى عام 2022، وتقوم الوزارة خلالها بالاهتمام بعدة ملفات مثل القضاء على المخلفات وتطوير وحماية المحميات الطبيعية إلى جانب تنظيم مؤتمر التنوع البيولوجي.





1- منظومة إدارة المخلفات الجديدة:





أهم الملفات التي تعمل عليها الوزارة هي منظومة المخلفات الجديدة، وتهدف إلى تعزيز أنشطة تدوير المخلفات، وتحفيز الاستثمار فى الإدارة المتكاملة للمخلفات، وإنشاء صناعة وطنية لإدارة المخلفات، وذلك بتنسيق بين وزارات البيئة، التنمية المحلية، وقطاع الأعمال العام، ومن المنتظر الانتهاء من كافة مراحل المنظومة بحلول عام 2020.





وسيتم تقسيم المحافظات الى 309 مناطق خدمية كما سيتم عمل محطات نقل وفرز ومصانع لتدوير المخلفات ومدافن صحية للتخلص الآمن منها، كما سيكون هناك تقسيمات جزئية لهذه المناطق داخل المنظومة.





وستستعين المنظومة بجامعى القمامة في المحافظات والتعامل معهم من خلال انشاء شركات خاصة لهم وكيانات رسمية منظمة للاستفادة منهم وإنجاح المنظومة.





2- تغيير قانون القمامة:





كما تعمل الوزارة حاليًا على تغيير القانون الحالى للقمامة، بجانب تقديم مشروع قانون للمخلفات جديد، سيتم تنفيذه خلال عدة أشهر.





3- تطوير المحميات الطبيعية:





وضعت الوزارة خطة لتطوير المحميات والحفاظ على التنوع البيولوجي خلال الخمسة سنوات المقبلة، فى إطار الاستراتيجية المستدامة لمصر 2030، وفى الوقت الحالي تم تفعيل نظم الإدارة فى محميتي وادى دجلة والغابة المتحجرة، والباقى مازال بها الأنشطة التقليدية، كما أن الوزارة تهدف الوصول إلى تطوير 7 محميات بحلول عام 2020، و14 محمية بحلول عام 2025 على أن يتم الانتهاء من تطوير كافة المحميات والبالغ عددهم 30 محمية بحلول عام 2030، وإرساء إدارة رشيدة وتطوير البنية التحتية ووضع أنشطة وبرامج لدمج المجتمعات المحلية، تدار بكفاءة وفعالية عالي.





وستقوم الوزارة خلال الفترة المقبلة بالإنتهاء من تطوير حوالى 9 محميات طبيعية، من إجمالى 30 بأنحاء الجمهورية، يشكلون حوالى 15 % من مساحتها، والمحميات هى: "رأس محمد، سانت كاترين، نبق، أبو جالوم، طابا، وادى الريان، قارون"، بالإضافة إلى استمرار العمل فى المرحلة الثانية من محميتى وادى دجلة، والغابة المتحجرة، ومن المنتظر أن يتم الإنتهاء منهم فى نهاية 2018.





4- استضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي:





تستضيف مصر مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، والمقرر عقده خلال شهر نوفمبر 2018 ليكون أول مؤتمر أطراف لهذه الاتفاقية على أراضي عربية منذ إنشائها، وثاني مؤتمر أطراف يعقد على أرض أفريقية بعد غياب 18 عاما، حيث عقد المؤتمر الخامس للأطراف عام 2000 بدولة كينيا.





وقامت الوزارة بتنفيذ إجراءات تحضيرية لهذا المؤتمر الدولى الهام، حيث قامت بتدشين وحدة خاصة بالمؤتمر لمتابعة تنفيذ كافة متطلبات التنظيم، كما قامت بالتعاقد مع أحدى الشركات الدولية المتخصصة للقيام بالإعداد الخاص والتنظيم لمرافق وقاعات وإستضافة الوفود.





5- خفض نسب تلوث الهواء:





وتسعى وزارة البيئة تسعى إلى تحسين جودة الهواء على عدة مراحل وفقا لاستراتيجية التنمية المستدامة.





ومن تلك المراحل خفض تركيز الجسيمات الصلبة فى الهواء المحيط خلال الخمس سنوات القادمة بنسبة 5%، وقد تم حتى عام 2017 اجتياز المستهدف بخفض التركيزات والوصول بنسبة الخفض 19% من سنة الأساس 2015 والمستهدف الوصول لنسبة خفض تصل إلى 50% بحلول عام 2030".



