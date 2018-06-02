طارق الإبيار ومحسن منصور يخططان لإجهاض راندا البحيري في الحلقة 17 من رسايل

أظهرت أحداث الحلقة الـ17 من مسلسل رسايل باسم "الصفقة" الاتفاق بين طارق الإبيارى "وليد"، وأستاذ أمين "محسن منصور" الذى ينص على اشتراك وليد معهم لإجهاض طفل داليا منصور "راندا البحيرى" مقابل مبلغ مادى ضخم، بجانب عودته إلى طليقته.





وبالرغم من ذلك كان قد ذهب وليد إلى هالة "مى عز الدين"، ويحيى الخربوتلى "أحمد سعيد عبد الغنى" لكى يحاول يحيى مساعدته فى العودة من جديد إلى داليا والوصول إلى معلومات تحل لغز آخر أحلام هالة، وشرح لهم وليد أنه اتفق مع داليا على العودة بالرغم من علمه بحملها غير الشرعى من سامح.

وحكى يحيى إلى هالة قصة تحويل سامح من الشخص الطيب إلى الشخصية التى ترها اليوم من جبروت وحدة، وأكد لها أنه السبب فيها، حيث بدأت القصة مع حدوث مشكلة مع واحدة من عائلات الصعيد والذى قام يحيى بحرق مصنعهم للاستحواذ على السوق.



وأدى ذلك إلى قيام هذا الرجل بضرب الرصاص عليه وعلى زوجته ما أدى إلى إجهاض زوجته وإصابتها بالشلل، ومن بعد هذه الحادثة أصيب يحيى بأزمة نفسية ما جعل سامح يسعى لإدارة شركات العائلة.

