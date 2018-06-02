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إيفرتون يرغب في التعاقد مع أرناتوفيتش

السبت 02/يونيو/2018 - 04:20 م
إيفرتون يرغب في التعاقد مع أرناتوفيتش
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أحمد عصام
 

يرغب نادي إيفرتون، في التعاقد مع أرناتوفيتش مهاجم نادي وست هام الإنجليزي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، وهناك اهتماك أيضًا من بعض الأندية الأخري.

وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة "ذا ‏صن"، أن إيفرتون أبرز اهتمام كبير خلال الساعات الماضية، لانهاء صفقة المهاجم الذي اثبت نفسه في البريميرليج أخر موسمين.

ويريد جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد، أن يضم اللاعب في الصيف، بعد الأداء المميز تلذي قدمه مع وست هام في الموسم الماضي.

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